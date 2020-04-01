Giresun'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından eczanelerin 09.30 ila 17.30 saatleri arasında faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı.

Giresun Belediyesi tarafından yapılan anonslarla da koronavirüsün yayılma riskine karşı alınacak kişisel tedbirler ve sosyal mesafenin korunmasının toplum sağlığı için çok önemli bir etken olduğu, bu nedenle de vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Vali Sarıfakıoğulları çağrı merkezinde inceleme yaptı

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın Giresun İl Jandarma Komutanlığı çağrı merkezinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Sarıfakıoğulları'nın, "Vefa Sosyal Destek Gurubu"na telefonla yapılan başvurulara verilen cevapları yerinde denetlediği kaydedildi.