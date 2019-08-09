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Giresun'da eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı

31 dakika önce

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun'da eğitim bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eğitimde öncelikle öğretmen, öğrenci ve veli bütünleşmesini sağlamayı arzu ettiklerini dile getiren Sarıfakıoğulları, "Bunun için öğretmenler il genelinde öğrencilerin evlerini ziyaret ederek velilerle bir araya geldi. Öğrencinin bir başarısızlığı söz konusu olduğunda bunu veli ile yüz yüze karşılıklı konuşma, değerlendirme, analiz etme imkanı bulundu." dedi.
Sarıfakıoğulları, rekabetçi bir ortamın oluşmasını da istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Okullar arasında rekabet olması için Ayın Okulu projesini hayata geçirdik. Bütün müfettişlerimiz başta olmak üzere yönetici arkadaşlarımız, Giresun bazındaki okulları irdelediler. Amacımız bir okulumuzu diğerine tercih etmek değil, ama yarışın, rekabetin taltif ederek, ödüllendirerek başarıyı kamçılamak hedefimiz. Bununda olumlu pozitif sonuçlarını özellikle liselere giriş sınavında gördük."
Okuma alışkanlığının gelişmesi noktasında projeler uyguladıklarını anlatan Sarıfakıoğulları, bunun da başarıyı artırdığını aktardı.
Sarıfakıoğulları, derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 civarında olduğunu ifade ederek, okulların güvenliğiyle ilgili her okula özel güvenlik görevlisi tahsis ettiklerini, 16 okula da polis memuru görevlendirdiklerini aktardı.
Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, projelerle ilgili detaylı bilgi verdi.
Anadolu Lisesi, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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