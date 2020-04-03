Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede "Biz de Varız" dedi - Son Dakika
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Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede "Biz de Varız" dedi

6 saat önce

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlediği bağış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda kolisi topladı.

Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlediği bağış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda kolisi topladı.


Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) tarafından, Giresun Valiliği'nin onayı ile oluşturulan Kovid-19 İl MEM Vefa Komisyonu, Vali Harun Sarıfakıoğulları himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu öncülüğünde, Giresun maarif ordusu tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında, Merkez ilçede bulunan okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda malzemesi kolisi topladı. Toplanan gıda kolileri Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Yılmaz'a teslim edildi.


Vali Sarıfakıoğulları, yardım kolilerinin teslimi sırasında yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz zor süreci Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde, resmi makamlarca alınan kararlara uyarak hep birlikte atlatacağız. Alınan önlemlerin vatandaşlarımızın sağlığı için olduğunun bilinciyle hareket edilmesi ve mutlaka uyulması ve de titizlikle uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte, bugün burada görüldüğü gibi birlik ve beraberlikle, el ele vererek, desteğe muhtaç Giresunlu hemşehrilerimizi de yalnız bırakmayacağız" dedi.


Yardım çağrısının eğitim camiasında hızlı bir şekilde karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kampanya destek veren tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini söyledi. - GİRESUN

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:59 Kaynak: İHA

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