Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:13 Kaynak: AA

Dereli, Çanakçı, Yağlıdere, Giresun, Güncel
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