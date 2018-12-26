Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun
'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere
, Çanakçı
, Dereli
ve Doğankent
ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi. Bulancak
ilçesinde ise Aydındere
ve Kovanlık
beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı
ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.