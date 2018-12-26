Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun
'da merkeze bağlı köyler ile Yağlıdere
, Çanakçı
, Dereli
ve Doğankent
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi. İlçelerde ise Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent'te okullar bir gün tatil edilirken, Bulancak
ilçesinde ise Aydındere
ve Kovanlık
beldeleri ile Derecikalan, Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı
ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. - GİRESUN