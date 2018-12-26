Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Giresun'da merkeze bağlı köyler ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'da merkeze bağlı köyler ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi. İlçelerde ise Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent'te okullar bir gün tatil edilirken, Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan, Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: İHA

Dereli, Çanakçı, Yağlıdere, Giresun, Güncel
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