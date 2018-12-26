Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Eğitime Kar Engeli

4 dakika önce

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yarın tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime yarın ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:20:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]