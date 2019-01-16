Son Dakika Haberleri: Giresun'da Eğitime Kar Engeli

Giresun'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Giresun, Güncel
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