Giresun'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Giresun
'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli
ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı. Keşap
ve Bulancak
ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:27 Kaynak: AA
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı
Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu