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Giresun'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Giresun'da eğitime kar engeli

10.02.2022 09:40
Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında, Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı da ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okullarında yüz yüze eğitime bugün ara verilmesi kararı alındığını bildirdi.

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Şebinkarahisar, Giresun, Çamoluk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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