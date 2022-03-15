Giresun'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Giresun'da eğitime kar engeli

15.03.2022 00:36
Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçe hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçe hariç tüm ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca il genelinde engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Şebinkarahisar, Çamoluk, Giresun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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