Son Dakika Haberleri: Giresun'da Elektrik Kesintisi

Giresun'da Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Giresun'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) gerçekleştireceği çalışma nedeniyle merkez ile dört ilçenin tamamında 10 Mart Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Giresun'da Elektrik Kesintisi, System.String[]
Giresun'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) gerçekleştireceği çalışma nedeniyle merkez ile dört ilçenin tamamında 10 Mart Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çoruh EDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü 08.00 ila 16.00 saatleri arasında TEİAŞ tarafından çalışma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Bulancak, Piraziz, Keşap ve Dereli ilçelerinin tamamında 8 saat süreyle elektrik kesinti uygulanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Giresun, Güncel
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