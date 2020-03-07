Giresun'da elektrikli testereyle boynu kesilen kişi öldü - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde, odun keserken elektrikli testereyle boynundan yaralanan kişi hayatı kaybetti.
İlçeye bağlı Erdoğan köyünde oturan 33 yaşındaki Metin Abanoz, mantar yetiştirdiği depoda elektrikli testereyle odun kestiği sırada, elinden sıyrılan testerenin boynuna temas etmesi sonucu ağır yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abanoz'un hayatının kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.