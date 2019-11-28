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Giresun'da eltiler arasındaki kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde, eltiler arasında çıkan ve daha sonra eşlerin de karıştığı kavgada, bir kadın tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Giresun'da eltiler arasındaki kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde, eltiler arasında çıkan ve daha sonra eşlerin de karıştığı kavgada, bir kadın tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Güvendik köyünden A.Ç. ile eltisi F.Ç. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Eşlerin de karışmasıyla tartışma büyürken, A.Ç.'nin eşi B.Ç, kardeşi M.Ç.'nin evini benzin dökerek yakmak istedi, ardından da eve tabanca ile birkaç kez ateş etti.

M.Ç'nin de tabanca ile karşılık verdiği olayda yengesi A.Ç, omuz ve karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

A.Ç, Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olaya karışan kardeşler B.Ç. ve M.Ç. ile F.Ç. gözaltına alındı.

Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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