Giresun'da En Fazla Trabzonlu, En Az Hakkarili Yaşıyor
2 gün önce
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Giresun'da en fazla Trabzonlu yaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Giresun
'da en fazla Trabzonlu yaşıyor. Veri sonuçlarına göre ise en az ise Hakkarili bulunuyor.
TÜİK verilerinin değerlendirmesine göre Giresun'da 6 bin 747 Trabzon doğumlu birey yaşıyor. Trabzon'u 5 bin 903 ile Ordu
ve 3 bin 697 birey sayısıyla İstanbul
takip ediyor.
Verilere göre ise Giresun'da en az yaşayan birey sayısı 22 kişi ile Hakkari doğumlu vatandaşlar. Hakkari'yi 39 ile birey ile Tunceli
ve 52 birey ile Bilecik
izliyor.
Öte yandan TÜİK verilerine göre Giresun'da, 62 bin 932 hiç evlenmemiş, 133 bin 424 evli, 15 bin 92 eşi vefat etmiş ve 7 bin 648 boşanmış vatandaş yaşıyor. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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