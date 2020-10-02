Giresun'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına kınama - Son Dakika

Giresun'da Memur-Sen üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Memur-Sen Giresun Temsilcisi Muhammed Sarı, Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen üyeler adına yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkının yanında olduklarını söyledi.

Sarı, başta BM olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya, Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği güçlü desteğin sadece kardeşlik hukuku sebebiyle değil, 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlık ve hukuksuzluğa verilen haklı bir tepki olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bizler bugün Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz."

Grup, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.