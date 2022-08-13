Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

13.08.2022 18:54
Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

Giresun'da, eski çalıştığı iş yerinden 400 mutfak tüpü çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Giresun'da, eski çalıştığı iş yerinden 400 mutfak tüpü çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden son 4 ay içerisinde 400 mutfak tüpünün çalınması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin, fiziki ve teknik takipleri sonucu hırsızlık olayını iş yerinin eski çalışanlarından Ü.H. ile arkadaşları B.Y. ve K.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Saklandıkları ikamette gözaltına alınan şüphelilerin, mutfak tüplerini piyasaya uygun fiyattan sattıkları ve bu yolla yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H. tutuklandı, diğer iki şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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