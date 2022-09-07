16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti - Son Dakika
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16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti

07.09.2022 17:29
16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti

16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek, ilk kez çıktığı hakim karşısında suçunu itiraf etti. Gökçek, "Sıla'nın elinde bıçaklar vardı. Bıçakları gösterip tehditler savurdu. Bana saldıracağı sırada elini tutarak bıçağı aldım. Sonra neler yaşandı, hatırlamıyorum. Cinayeti kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'da şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek, 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde eski nişanlısı Sıla Şentürk ile tartıştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı çıkan tartışmada Gökçek, iddiaya göre, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sıla'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek ise tutuklandı.

16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek öldüren şahıs, suçunu kabul etti

SEGBİS ÜZERİNDEN KATILDI

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ile taraf avukatları hazır bulundu.

16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek öldüren şahıs, suçunu kabul etti

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Sanık Hüseyin Can Gökçek, mahkemedeki savunmasında, olay günü beraber kaçmak için anlaştıklarını öne sürdüğü Sıla Şentürk'ün evine gittiğini söyleyerek, "Olay günü birlikte kaçmak için eve gittim. Evde Sıla ile babaannesi vardı. Babaanneden habersiz eve girip, Sıla ile konuşmaya başladık. Beni başkası ile aldattığını söyleyip, garipçe hareketlerle bana saldırmak istedi sonra sakinleşti. Daha sonra ailevi değerlerime küfredince öfkelendim. Sıla'nın elinde bıçaklar vardı. Bıçakları gösterip, tehditler savurdu. Bana saldıracağı sırada elini tutarak bıçağı aldım. Sonra neler yaşandı hatırlamıyorum. Ankara'ya gidip teslim olacaktım ama havalimanında bir kadın polise durumu anlatarak teslim oldum. Cinayeti kabul ediyorum" dedi. Duruşmada, Sıla Şentürk'ün anne ve babası da yalan söylediğini belirtikleri sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek öldüren şahıs, suçunu kabul etti

'TORUNUN SÖZÜNÜ TUTMADI, DEYİP KAÇTI'

Duruşmada, tanık olarak dinlenen babaanne Hatice Şentürk ise "Eve nasıl girdiğini görmedim. Yukarı çıktım, yerde yatıyordu. Kapının arkasında gördüğüm sanık, "Torunun sözünü tutmadı" deyip kaçtı. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim" dedi. Duruşma, beyanların ardından 29 Kasım'a ertelendi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti - Son Dakika
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