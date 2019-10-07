Son Dakika Haberleri: Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

1 saat önce

Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.

Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]

Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.


Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A' nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Espiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
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