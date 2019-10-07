Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
1 saat önce
Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Giresun'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürüyor.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. gözaltına alındı. Ö.A' nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GİRESUN
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