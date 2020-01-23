Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü - Son Dakika

Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü

6 saat önce

Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini devirdi.

Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini yerinden söktü, System.String[]

Giresun'da etkili olan fırtına elektrik direğini devirdi. Yaşana olayda bir araç zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, il merkezi Bulancak Durağı mevkiinde bulunan elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Olay anında seyir halinde bir kamyonetin tavanına düşen direk maddi hasara yol açtı. Kamyonet sürücü Yusuf Akın ise kazayı yara almadan atlattı. Direğin ve aracın bulunduğu alana şerit çeken polisler trafiği tek yön olarak kapattı. Elektrik firması yetkilileri olay yerine gelerek direği kaldırdı aracında çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
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