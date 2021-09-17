Giresun'da etkili olan sağanak yağış, korkuttu! Sel sularının yükseldiği anlar kameralarda - Son Dakika

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel sularına kapılan aracın içerisinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Çaldağ mevkiinde sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Batlama Deresinin taşması sonucu dere güzergahında bulunan köyler ve evlerde panik yaşandı.

EVLER BOŞALTILDI

Yağışla birlikte köy içerisindeki dereler taşarken, bazı evlerde su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise İl Özel İdaresine bağlı iş maniaları çalışma başlattı. Yaşanan etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularının yükseldiği anlarda ise dere kenarlarına yakın evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Batlama Deresinin taşması sonucu hayatı olumsuz etkileyen Çaldağ bölgesinde 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel afetinde sel sularına kapılarak Davut Akgün eşi Emine Akgün ve kızları Betül Akgün hayatını kaybetmişti.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada sel taşkınlarından etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildiği, tedbir amaçlı bazı yollarında ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İl Merkezinde Batlama Deresi Vadisi'nin yüksek kesimlerine ani yağan yağmur sonrasında, ilimiz Merkez Çaldağ Köyü'nde bulunan Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nun yanında bulunan deredeki su seviyesi, ana yoldan okula ulaşımı sağlayan köprünün üzerine ve okulun bahçesine kadar yükselmiştir. Köprü İl Özel İdaresi ve İl AFAD yetkililerince güvenlik açısından araç trafiğine kapatılmış olup su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli teknik inceleme yapılacaktır. Bu nedenle Çaldağ Şehit Üsteğmen Adnan Bahat İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim öğretime, Cuma günü olmak üzere bir gün süreyle ara verilmiştir. Dere yatağındaki su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla birlikte, AFAD, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerekli olan yerlere anında müdahale edilmiştir. Zamanında alınan önlemler sayesinde vadide kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış olup bölgede gerekli önlemler alınarak, olabilecek muhtemel taşkınlara karşı da ekipler hazır olarak bekletilmektedir" denildi.