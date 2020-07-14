- Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu - Son Dakika

- Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu

GİRESUN - Giresun'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu. Son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede heyelan meydana gelirken Görele ilçesi, Çömlekçi ve Çanakçı yolu mevkilerinde yol kenarında bulunan fındık bahçeleri zarar gördü.

Doğankent ilçesinde ise sabah saatlerinde Kuşkaya mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı.