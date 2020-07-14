- Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu
- Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu Giresun'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu.
- Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu
GİRESUN - Giresun'da etkili olan sağanak yağış, heyelanlara neden oldu. Son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok ilçede heyelan meydana gelirken Görele ilçesi, Çömlekçi ve Çanakçı yolu mevkilerinde yol kenarında bulunan fındık bahçeleri zarar gördü.
Doğankent ilçesinde ise sabah saatlerinde Kuşkaya mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:52 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › - Giresun'da etkili olan yağış heyelanlara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı