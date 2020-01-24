Giresun'da ev yangını: 1 ölü - Son Dakika

Giresun'da ev yangını: 1 ölü
6 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Erdoğan köyünde tek başına yaşayan Ömer Faruk Karaca'ya (52) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ömer Faruk Karaca hayatını kaybetti. Karaca'nın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
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