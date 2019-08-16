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Giresun'da ev yangını

25 dakika önce

Giresun'da bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.

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Giresun'da bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bekir Paşa Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Giresun İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:09 Kaynak: AA
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