Giresun'da ev yangını
25 dakika önce
Giresun'da bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Giresun Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:09 Kaynak: AA
'da bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bekir Paşa Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Giresun İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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