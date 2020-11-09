Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan yangında bir ev, 3 ahır ve 4 samanlık kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Saraycık köyünde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, bir ev, 3 ahır ve 4 samanlık zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da ev yangını - Son Dakika