Giresun'da evde patlama: 4 yaralı - Son Dakika

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bir evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir evde, dün akşam saatlerinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada evin mutfak bölümünde küçük çapta hasar oluştu. Evde bulunan Ö.K, S.S., E.D. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

- Giresun