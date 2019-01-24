Giresun'da Evde Piknik Tüpü Patladı
1 saat önce
Giresun'da bir evde piknik tüpü patladı.
Giresun
'da bir evde piknik tüpü patladı.
Alınan bilgiye göre, Gedikkaya Mahallesi Şehit İsa Yüksek Sokak'taki bir evde kullanılan piknik tüpünde gaz kaçağı olduğunu fark eden aile fertleri, durumu itfaiyeye bildirerek evden ayrıldı.
Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin eve geldiği sırada ise piknik tüpü patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:12 Kaynak: AA
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