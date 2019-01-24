Son Dakika Haberleri: Giresun'da Evde Piknik Tüpü Patladı

Giresun'da Evde Piknik Tüpü Patladı

1 saat önce

Giresun'da bir evde piknik tüpü patladı.

Giresun'da Evde Piknik Tüpü Patladı, System.String[]
Giresun'da bir evde piknik tüpü patladı.

Alınan bilgiye göre, Gedikkaya Mahallesi Şehit İsa Yüksek Sokak'taki bir evde kullanılan piknik tüpünde gaz kaçağı olduğunu fark eden aile fertleri, durumu itfaiyeye bildirerek evden ayrıldı.

Giresun Belediyesi itfaiye ekiplerinin eve geldiği sırada ise piknik tüpü patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Böyle Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 01:47:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da Evde Piknik Tüpü Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]