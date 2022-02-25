Giresun'da evden hırsızlık iddiası - Son Dakika
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Giresun'da evden hırsızlık iddiası

25.02.2022 09:50
Giresun'da evden hırsızlık iddiası

Giresun'un Güce ilçesinde evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Güce ilçesinde evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Giyimli Mahallesinde İ.K'ya ait eve giren iki kişi yaklaşık 170 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Güce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile şüphelileri yakalamak için koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Şüphelilerden S.A, Samsun'un Terme ilçesinde çaldığı ziynet eşyaları ve para ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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