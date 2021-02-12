Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da evlerden mutfak malzemesi çaldığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı
12.02.2021 20:27
Giresun'un Bulancak ilçesinde evlerden bakır ve alüminyum mutfak malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde evlerden bakır ve alüminyum mutfak malzemeleri çaldığı iddia edilen 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Karaağaç köyünde yazlık olarak kullanılan 7 boş evin kapı kilitleri kırılarak içerdeki bakır ve alüminyum mutfak malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık zanlıları Y.A, K.A, S.A. ve S.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
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