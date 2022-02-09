GİRESUN'DA FAKÜLTE ÇATISINDA YANGIN - Son Dakika

Giresun'un Keşap ilçesinde Turizm Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ve tankerlerin yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan itfaiyecilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları inceleyen Giresun Valisi Enver Ünlü, açıklamalarda bulundu. Yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirten Vali Ünlü, 'Bugün saat 09.35'te sayın rektörümüz Giresun Üniversitemizin Keşap'ta bulunan Turizm Fakültesi'nde çatıda yangın başladığını haber vermesi üzerine Giresun ve ilçelerinden, Ordu ve ilçelerinden, Trabzon'dan bütün itfaiye birimlerimizi, AFAD'ımızı harekete geçirdik. Maalesef çatıda başlayan yangın rüzgarın çok güçlü olmasıyla ve sık sık yön değiştirmesi sebebiyle konferans salonuna ve dersliklere de sıçradı. Arkadaşlardan aldığımız bilgiler ışığında ve drone ile yaptığımız son kontrollerde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, çatıdaki malzemelerin sökülmek suretiyle alttaki kontrolleri de yapılarak son müdahalelerin yapıldığı haberini aldık. Bu esnada 8 söndürme aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve kurtarma aracı görev yaptı. İtfaiye personelimiz, AFAD personelimiz, üniversite personelimiz, jandarmamız, emniyetimiz, bütün kurum müdürlerimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız herkes burada. Herkes yangının söndürülmesi için can siperhane bir şekilde yangının söndürülmesi için müdahale etti' dedi.

'2 İTFAİYE PERSONELİ HASTANEYE KALDIRILDI'

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personelinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden Ünlü, 'Çok şükür üniversitelerin de yarıyıl tatilinde olması nedeniyle en büyük tesellimiz oldu. Akademik personel, öğrencilerimiz tatil nedeniyle okulda değildi. Sadece idari personel buradaydı. Çok şükür can kaybımız yok. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 personelimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oksijen tedavisi aldılar. Çok şükür onların da durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun. Bu yangından da gerekli dersleri çıkarıp, yangınla ilgili binalarımızda kullanacağımız malzemede daha seçici olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok şükür can kaybı olmadan yangını kontrol altına aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİZ'

Yangının oluşturduğu hasar giderilene kadar öğrencilerin başka binalarda eğitim almaya devam edeceğini kaydeden Ünlü, 'Ordu İtfaiye Daire Başkanımıza binayla ilgili inceleme yaptırdık. İlk etaptaki bilgilere göre binanın onarılarak kullanımının mümkün olduğunu ifade ettiler. Bu teknik incelemelerin ardından belli olacak ama inşallah binayı onararak, kullanabileceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah 28 Şubat'ta gelecek öğrencilerimizi diğer okullarımızda, binalarımızda misafir ederiz. Öğrencilerimizi mağdur etmeyiz' şeklinde konuştu.