Giresun'da feci kaza! işçi, üzerine düşen asansör sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Giresun'da feci kaza! işçi, üzerine düşen asansör sonucu yaşamını yitirdi

13.05.2022 17:34

Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Giresun'da iş kazası can aldı. Tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Giresun'da işçilerin üzerine asansör düştü: 1 işçi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağdeviren'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Atatürk Bulvarı, İş Kazası, Giresun, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da feci kaza! işçi, üzerine düşen asansör sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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