Giresun'da fındık bahçesinde bulunan iki karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Bedirhan Öztürk, gazetecilere, karaca yavrularının köpeklerden kaçtığını belirterek, aramasına rağmen anneyi bulamadığını, bunun üzerine yavruları jandarmaya teslim ettiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevleri tarafından teslim alınan karacalar, sağlık kontrolünden geçirildi.

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