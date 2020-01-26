Giresun'da fındık çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Giresun'da fındık çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika

Giresun'da fındık çalıştayı düzenlenecek

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) koordinasyonunda nisan ayında Giresun'da fındık çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Giresun'da fındık çalıştayı düzenlenecek, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) koordinasyonunda nisan ayında Giresun'da fındık çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile önceki günlerde bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıda Bakan Pakdemirli ve Genel Müdür Güldal ile istişarelerde bulunduklarını aktaran Öztürk, nisan ayında Giresun'da ulusal fındık çalıştayı düzenlenmesinin de kararlaştırıldığını ifade etti.

2019 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesi, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve alım politikalarına ilişkin yaptıkları çalışmaların da meyvelerini verdiğine vurgu yapan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. 2019 yılında ilk defa fındık sezonundan çok önce fiyat ve alım politikası TMO tarafından açıklandı. Üreticimiz ve ülkemiz bu durumdan karlı çıktı. Bu konudaki desteklerinden dolayı üreticilerimiz adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum."

Öztürk, sanayici ve ihracatçılar başta olmak üzere kamuoyunun TMO depolarındaki fındık stokunun durumunu merak ettiğini belirterek, "Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında bu konuyu da değerlendirdik. TMO'nun depolarında bulunan 80 bin ton civarındaki fındık önümüzdeki günlerde satış politikasının belirlenmesinin ardından piyasaya sunulacak." ifadesini kullandı.

Giresun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara tepki: Millet can derdinde bunlar mal derdinde Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da fındık çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]