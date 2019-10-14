Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü
Son Dakika Güncel Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

12 dakika önce

GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü.

GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece yarısı Giresun Organize Sanayi bölgesinde bir fındık fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen ve içinde yüklü miktarda fındık olan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:17 Kaynak: DHA
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