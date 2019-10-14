Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı

Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı

1 saat önce

Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyorGİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı.

Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı

Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor

GİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.

Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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