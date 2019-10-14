Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı
1 saat önce
Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.
Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi. - GİRESUN
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