Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı

Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.



Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi. - GİRESUN