Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu
Son Dakika Güncel Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu

Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu

24 dakika önce

GİRESUN'daki fındık fabrikasında dün gece çıkan yangında hasar oluşurken, soğutma çalışması sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu, System.String[]

GİRESUN'daki fındık fabrikasında dün gece çıkan yangında hasar oluşurken, soğutma çalışması sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde fındık olan fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye, 112 Acil ambulansında sağlık görevlileri müdahale etti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A'da seri üretime geçilecek Resulayn'da teröristlerin kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]