Üye Girişi
Giresun'da "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenlendi

23.11.2021 15:10
Giresun'da "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenlendi

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) 30. yılını kutlamaları çerçevesinde "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenledi.

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) 30. yılını kutlamaları çerçevesinde "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenledi.

FAE bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte fidan parselleri, fidan üniteleri ve doku kültürü laboratuvarı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz'in fındığın ana vatanı olması dolayısıyla geleneksel yetiştiriciliğin var olduğunu ve halen sürdüğünü söyledi.

Bu üretim şekli ile istenilen sayıda ve kalitede fındık fidanı elde edildiğini aktaran Ünlü, "Bugün fidan sökümü yapacağımız fidanlıkta tepe daldırma yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem ile 6 ay gibi kısa zamanda fidanlar elde ediyoruz. Enstitümüzde bulunan aşılı fidanlarla kurulmuş bahçe ülkemizde ilk kurulan aşılı fındık bahçesidir." dedi.

Ünlü, doku kültürü laboratuvarında bitkiden alınan hücre ve hücre kısımlarından laboratuvar ortamında, az materyalden çok sayıda fidan elde edilebildiğini kaydeden Ünlü, "Ülkemizde fındıkta doku kültürü çalışmaları ilk olarak TAGEM enstitülerinde başlamış olup, 2019'dan itibaren Fındık Araştırma Enstitüsü kendi doku kültürü laboratuvarını kurmuş ve AR-GE çalışmalarına hız vermiştir." diye konuştu.

FAE Müdürü Aysun Akar ise fındıkta son yıllarda gerek verimliliği artırma gerekse yeni hastalık ve zararlılar gibi gündemleri olduğunu belirterek, "Bu problemleri Bakanlığımızın ilgili birimleriyle çözdük ve bu konularda eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda fındık fidanındaki arzın yeterli olmadığına işaret eden Akar, fidan taleplerinin artmasının temel nedenlerinden birinin bahçelerin gençleştirilmesine yönelik uygulama projelerinin artması olduğunu aktardı.

Bunun haricinde fındık zararlıları olan böceklerin neden olduğu bahçe kurumaları da yaşandığını dile getiren Akar, don olayında zarar gören yüksek rakımlı fındık bahçelerinde soğuğa daha dayanıklı fındık fidanlarının dikiminin de önem arz ettiğini vurguladı.

Aysun Akar, tüm bu sebeplerle fidan taleplerinin oldukça arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fidan üretim kapasitemizi artırmak için bazı çoğaltım yöntemleri üzerinde yoğunlaştık. Doku kültürü yani laboratuvar ortamında üretim, daldırma yöntemleriyle üretim, aşılamayla üretim gibi pek çok yöntemi denedik. Bununla arasında da mevcutta en iyi başarı elde ettiğimiz daldırma yöntemiyle fidan üretimidir."

Etkinlik sonunda yetiştirilen fidanların temsili sökümü yapıldı.

Giresun'da Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler etkinliği düzenlendi
Giresun'da Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler etkinliği düzenlendi
Giresun'da Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler etkinliği düzenlendi
Giresun'da Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler etkinliği düzenlendi

Fındık Araştırma Enstitüsü, Doğu Karadeniz, Giresun, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da 'Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti 15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı 15:05 Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar! 14:56 Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar!
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:09 Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum
15:04 Pazar günü ameliyat edilen Kadir İnanır uyandırıldı
15:02 Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş
14:57 Brezilya'daki noel kutlamasında köprü çökmesi sonucu en az 30 kişi nehre düştü
14:56 Dolar yükselişini sürdürüyor! Asgari ücretlinin bir günü 7,6 dolar!
14:49 Sarhoş koca eşinin gözüne bıçak sapladı!
14:45 Yağ, şeker ve kahveden sadece 1 adet alabilirsiniz
14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı
14:32 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı
14:28 Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni çağrı: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yeni çağrı: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak         
15:12
Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum Doların zirveyi görmesine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum         
15:09
Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş Dönercide kürdan istediği için öldürülmüş         
15:02
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 15:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da "Fındık Fidancılığındaki Gelişmeler" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement