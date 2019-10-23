Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi

33 dakika önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada fındığın 16,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi, System.String[]

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada fındığın 16,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Karan, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, serbest piyasada fiyatta yaşanan yükselişin devam ettiğini belirtti.

Pazardaki rakamın Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Giresun kalite için uyguladığı 17 liralık alım fiyatına yaklaştığını ifade eden Karan, "Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşanan fiyat yeniden toparlandı ve yükselişe geçti. Bugün pazarda fındık 16,50 liradan işlem görüyor." diye konuştu.

Karan, yaptıkları hesaplara göre 2019 rekoltesinin yüzde 60'ının el değiştirdiğini, çiftçinin elinde yüzde 40'lık fındık kaldığını kaydederek, "Çiftçimize, bundan sonraki süreçte kafasındaki fiyat oluştuğu zaman fındığını satmasını öneriyoruz. İlerleyen süreçte ne olacağını bilemiyoruz. Üreticimiz fındığının değerini daha iyi bilir." ifadesini kullandı.

Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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