Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 23,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Bölük, AA muhabirine, sezona geçen ağustos ayında 22 liradan başlayan fındığın fiyatının 2 aydır 23,50 liraya sabitlendiğini belirtti.
İlerleyen günlerde pazardaki fındık fiyatıyla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Bölük, süreci yakından izlediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Giresun'da fındık fiyatı 23,50 liradan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi