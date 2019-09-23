Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fiyatı haftaya 16 liradan başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Giresun'da fındık fiyatı haftaya 16 liradan başladı

2 dakika önce

Giresun'da geçen hafta başında yükselişe geçen fındık fiyatı, bu haftaya da 16 liradan başladı.

Giresun'da fındık fiyatı haftaya 16 liradan başladı, System.String[]

Giresun'da geçen hafta başında yükselişe geçen fındık fiyatı, bu haftaya da 16 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Giresun'da 2019 ürünü fındığının ağustos ayında sezona 16 liradan başladığını anımsattı.

Geçen haftalarda 14,50 liraya kadar gerileyen fiyatın, çiftçilerin ürünlerine sahip çıkmasıyla yeniden toparlandığına işaret eden Bölük, "Çiftçimiz pazara ihtiyacı kadar ürün indirmeye başladı ve bu, fiyatın yeniden yükselmesini sağladı. Geçtiğimiz hafta başında fiyat yeniden 16 lirayı gördü. Hafta boyunca da pazarda fındık bu fiyattan işlem gördü." dedi.

Bölük, serbest piyasada yeni haftanın da 16 liradan açıldığını belirterek, "Pazarda fiyat yavaş yavaş rayına oturuyor. Piyasa dinamikleri çalışıyor. Pazara fındık inişi de istediğimiz gibi." diye konuştu.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürün alımlarını sürdürdüğünü kaydederek, çiftçilerin sorunsuz şekilde ofise fındık teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak
Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fiyatı haftaya 16 liradan başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]