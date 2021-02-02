Giresun'da fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı

Serbest piyasayı yakından takip ettiklerini dile getiren Bölük, ilerleyen günlerde arz talep dengesine göre pazarda yeniden bir canlanmanın yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Bölük, pazara fındık inişinin azlığının yanı sıra alıcıların talebinin de istenilen seviyelerde gerçekleşmemesinin fiyatta baskı yarattığını savundu.

Şubat ayına pazarda rakamın bir lira gerileyerek başladığını vurgulayan Bölük, "Serbest piyasada bugün bir kilogram fındık 22,50 liradan işlem görüyor." dedi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalardır 23,50 lira seviyesinde rutin süreç izleyen ürün fiyatında son günlerde düşüş yaşandığını belirtti.

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