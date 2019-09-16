Son Dakika Haberleri: Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı
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Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı

15 dakika önce

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı.

Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı, System.String[]

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, geçen günlerde 14,50 liraya kadar gerileyen fındık fiyatının yeni haftayla yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Üreticinin fındığına sahip çıktığını belirten Bölük, şöyle devam etti:

"Üreticilerimize yaptığımız uyarılarımızın işe yaradığını görüyorum. Fındığın pazara inişi azaldı. Bu yavaşlamayla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Şu anda fiyatlar 16 liraya kadar gelmiş durumda. Sezona başladığımız yere geliniyor yavaş yavaş. Üreticinin ürününe sahip çıkması fiyatın oluşmasında ciddi etki yapıyormuş, bunu 15 günlük yaşadığımız süreçte görmüş olduk."

Bölük, TMO ve FİSKOBİRLİK'in de fındık alımı yapmasının üreticilere alternatif oluşturduğuna işaret ederek, "Alternatiflerin bulunması fiyatın oluşmasında dengeyi daha kolay sağlıyor. TMO'nun alıma devam etmesi, ödemelerde gecikme yaşamaması fiyatın bu noktaya gelmesinde önemli etkisi var." dedi.

fındık fiyatları, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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