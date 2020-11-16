Giresun'da fındık fiyatları 24 liraya düştü

Giresun'da fındık fiyatları haftaya 24 lirayla giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda 27 liraya kadar yükselen fiyatlar 24 liraya kadar düştü.

Giresun'da fındık fiyatları geçtiğimiz haftayı 24 lira 50 ile 25 lira arasında kapatırken yeni haftaya 24 lira ile 24 lira 50 kuruş arasında giriş yaptı. 2020 yılı fındık sezonunda Giresun kalite fındık, serbest piyasaya 22 lira ile giriş yaparken geçtiğimiz aylarda 26 liraya kadar çıktı. Günümüzde ise fındık ihracatında yaşanan azalma nedeniyle serbest piyasada fındık 24 liraya kadar düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi ise sezon başında Giresun kalite fındık için 22 lira 50 kuruş, Levant kalite fındık için ise 22 lira olarak belirlediği fındık alım fiyatlarını sabit tutuyor.

Fındık tüccarı Ali Bekdemir, ihracatta düşüşler yaşandığını belirterek, "Fındık fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Özellikle ihracatta yaşanan azalmanın fiyatları düşürdüğünü düşünüyoruz. Önemli bir ihraç ürünü olan fındık, yurt dışında İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de yetiştirildiği için geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre fındık ihracaatı azaldı. Çünkü yurt dışındaki fındık rekoltesi geçen yıla göre yüksek. Şu an iç piyasada da durgunluk yaşanıyor. Üreticimizde pazara fazla fındık indirmedi. Bugün 24 lira ile 24 lira 50 kuruş arasında fiyattan alım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Rıdvan Öztürk/İHA)