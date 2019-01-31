Giresun'da Fındık Hali Yapımı İçin Proje

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, kentte bulunan fındık manavının bir arada olacağı hal binası yapımı için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, kentte bulunan fındık manavının bir arada olacağı hal binası yapımı için çalışma başlattıklarını bildirdi.



Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte halen 42 fındık manavından hal yapımıyla ilgili talep geldiğini belirtti.



Talebe kayıtsız kalmadıklarını ve proje başlattıklarını ifade eden Aksu, "Bizim için en önemli sorun arsa bulabilmek. Bu konuda birkaç yer olabilir. Beraber koordineli bir çalışma yapalım. Tüm manavların bir araya toplanması için 10 dönüm arsaya ihtiyaç olacaktır. Bunu sağlayamazsak Aksu ve Batlama bölgelerinde 5 dönümlük arsa araştırmalıyız." ifadelerine yer verdi.



Belediye olarak Giresun'da fındıkla ilgili projelere ciddi katkılar sunduklarına vurgu yapan Aksu, şunları kaydetti:



"Arsa sorununu çözelim, projenizi belediye olarak biz hazırlayacağız. Dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun'un bir fındık kenti olarak bunu yapması gerekir. Borsamızın lisanslı depo ve spor borsası kurası için çok ciddi katkı sağladık. Fındığımıza değer katan, üretiminden pazarlanmasına kadar kimler varsa destek oluyorum. Biz kimin ne dediğine bakmıyoruz, yapacağımızın sözünü veriyoruz."

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