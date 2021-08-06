Giresun'da fındık işçilerinin kaldığı eski ahşap binanın bir kısmı çöktü: 10 yaralı - Son Dakika

Giresun'un Espiye ilçesinde bugün öğle saatlerinde fındık işçilerinin kaldığı eski ahşap binanın bir kısmı çöktü. Olayda 10 fındık işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adabük köyünde fındık işçileri kaldıkları ahşap binaya öğle saatlerinde yemek için geldi. Evin mutfak kısmında sofraya oturan 10 kişi binanın ahşap bölümünün çökmesi sonucu çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN