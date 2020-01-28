Giresun'da fındık müzesi ve yaşam alanı kurulması hedefleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da fındık müzesi ve yaşam alanı kurulması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da fındık müzesi ve yaşam alanı kurulması hedefleniyor

6 saat önce

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, kentte fındık müzesi ve yaşam alanı kurulmasının hedefledikleri projeler arasında olduğunu bildirdi.

Giresun'da fındık müzesi ve yaşam alanı kurulması hedefleniyor, System.String[]

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, kentte fındık müzesi ve yaşam alanı kurulmasının hedefledikleri projeler arasında olduğunu bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve dünyada Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasının kurumları bünyesinde bulunduğunu ifade etti.

Projeye önem verdiklerini vurgulayan Bölük, depo ve spot borsalarının sayılarının diğer bölgelerde de artmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bölük, borsa yerleşkesinde enerji ihtiyacının karşılanması için 4 milyon lira maliyetli çatı üstü güneş enerji santrali projesinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) iş birliğiyle tamamlanarak hizmete girmesini sağladıklarını kaydetti.

Hedefledikleri projeler de bulunduğuna, bunlardan birinin fındık müzesi olduğuna işaret eden Bölük, "Bu bizim iddiamız, Giresun'a kazandırmamız şart. Çünkü fındık dendiğinde akla Giresun gelsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölük, 30 dönümlük alan üzerine uygulanacak proje için arazi arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, şöyle dedi:

"Müzede, fındığın bahçede oluşmuş halinden, toplanmasından, harmanından, pazara getirilip satışından, manavdan alınıp kırılmasından, onun çikolataya dönüşmesine kadar var olan bütün hikaye anlatılacak. Ama hedef sadece hikayenin anlatılması değil, aynı zamanda burayı bir yaşam alanına dönüştürmektir."

Fındık yaşam alanı kurulması için de çalışma yürüttüklerini aktaran Bölük, Giresun'a gelen bir kişinin yolun kenarında durup fındık ve fındıkla ilgili işlenmiş her türlü ürünü, hediyeliklerini alıp yoluna öyle devam etmesini istediklerini ifade etti.

Bölük, bunun için de yer talepleri olduğunu dile getirdi.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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