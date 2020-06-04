Giresun'da Fındık Müzesi yapılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Ticaret Borsası'nın Fındık Müzesi projesinin hayata geçirilebilmesi için önemli mesafeler alındığını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Fındık Müzesi projesinin, uygun yer bulunamadığı için bugüne kadar hayata geçirilemediğini anımsattı.

Borsa yetkilileri, vali, milletvekilleri ve belediye başkanı ile yaptıkları istişareler sonucu Giresun Hükümet Konağı'nın karşısındaki dolgu alanına Fındık Müzesi'nin yapılabileceği yönünde ortak bir kanaat oluşturduklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili dolgu alanına fındık müzesi yapılabilmesi, buranın borsaya tahsis edilebilmesi için bir imar düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda da yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da ilgili bakanlıklardan, genel müdürlüklerden, kuruluşlardan görüş sordu. Şu aşamada bazı kuruluşlar görüşlerini bildirdi, bazıları bildirecek, neticesi bekleniyor. Bu görüşler geldiğinde inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bu çalışmasını tamamlayarak imar planı yapıldığında, bu sahaya da proje uygulanabilecek. Böylece Giresun Ticaret Borsası'nın DOKA destekli projesi inşallah hayata geçirilmiş olacak."

Öztürk, projenin hayata geçirilmesiyle Giresun'un kültür, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Müzede gerçekten baş tacımız olan Giresun fındığının üretimden tüketim aşamasına, fındığın kalitesinin, üreticimizin emeğinin görseller eşliğinde izleyicilere sunulacağı düzenlemeler olacak. Ziyaretçilerin gezebileceği müze içinde fuaye alanları, bekleme alanları, müzeyle ilgili sergi salonları, kütüphane, atölyeler, açık alanlar, kafeterya, mini fındık kırma tesisi gibi yerler bulunması düşünülüyor." ifadesini kullandı.