Giresun'da fındık rekoltesi tahmin çalışmaları tamamlandı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kentte 2020 ürünü fındık rekoltesi tahmini için yürütülen çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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