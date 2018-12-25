Son Dakika Haberleri: Giresun'da Fındık ve Fındık Mamulleri Satış Alanı Talebi

Giresun'da Fındık ve Fındık Mamulleri Satış Alanı Talebi

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kentte fındık ve fındık mamulleri satış alanının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Giresun'da Fındık ve Fındık Mamulleri Satış Alanı Talebi, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kentte fındık ve fındık mamulleri satış alanının oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın başkenti ve dünyanın en kaliteli ürününün yetiştirildiği Giresun'da, fındık ve mamulleri satış alanının bulunmamasının büyük eksilik olduğunu savundu.

Yerel yönetimlerin bu yönde projeler geliştirmesi gerektiğini kaydeden Karan, açıklamasında, şunları aktardı:

"Nasıl Çorum'un leblebisi, Gaziantep'in baklavası, Rize'nin çayı bir marka ve bu iller ziyaret edildiğinde aranıyorsa, fındıkta Giresun'un en değerli markası ve lezzetidir. Kentte fındık ve mamulleri satış alanı projesi geliştirilmeli. Bu konuda yerel yönetimlere de büyük iş ve görev düşüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:41 Kaynak: AA

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