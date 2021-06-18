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Giresun'da fındıkta "dalkıran" zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor - Son Dakika

Giresun'da fındıkta "dalkıran" zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor

18.06.2021 16:26
Giresun'da fındıkta

Giresun'da fındıkta verim kaybına neden olan dalkıran zararlısına karşı üreticiler bahçelerine tuzak yerleştiriyor.

Giresun'da fındıkta verim kaybına neden olan dalkıran zararlısına karşı üreticiler bahçelerine tuzak yerleştiriyor.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticilere yönelik tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında tarım danışmanları vasıtasıyla üreticilerin dalkıran tuzağı kurulumuna yardımcı olduklarını belirtti.

Dalkıranın fındık bahçelerinin önemli zararlılarından olduğunu vurgulayan Karan, mücadelesi yapılmadığında dallarda kurumaya ve ürün kaybına neden olduğunu aktardı.

Dalkıranın ergin dişilerinin, fındıkların dallarında galeriler açarak zarara neden olduğuna dikkat çeken Karan, şunları kaydetti:

"Açılan deliklerden bitki özsuyu dışarı sızar, sızıntılar dallarda siyahımsı izler bırakır, dallar zayıflar ve yan dalları ile birlikte kurur. Yoğun bulaşmalarda ocakları tamamen kurutabilir. Mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir. Dalkıran bakımsız ve zayıf bahçelerde daha fazla zarar yaptığından gübreleme ve bakım işlemlerine önem verilmelidir. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun olarak çıkan yeni nesil dalkıran erginleri ile kitlesel tuzaklama yöntemiyle mücadele yapılabilir."

Karan, dalkıran zararlısıyla mücadelede kültürel mücadele kadar kimyasal mücadelenin de önemli olduğunun altını çizerek, bu mücadele yönteminin de dalkıranın çıkış döneminde ergin dişilerin bulaşık olan dallardan, bulaşık olmayan fındık dallarına galeri açmalarını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Dalkıran çıkışlarının yoğun olarak devam ettiği yaz dönemini kapsayan haziran ve temmuzda mücadele zamanının tespitinin yapılması gerektiğine işaret eden Karan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biyoteknik mücadelede kullanılan kitlesel yakalama tuzakları, çıkış zamanı tespiti için izleme amaçlı kullanılmaktadır. Haziran başından itibaren bahçeyi temsil edecek şekilde yerden 1-1,5 metre yüksekliğe asılan çekici tuzaklar, düzenli olarak haftada bir kontrol edilir. Tuzaklarda yakalanan erginlerde ani bir yükseliş görüldüğünde dalların gövdelerini kaplayacak şekilde ilaç uygulaması yapılmalıdır."

Karan, fındık bahçelerinde zarara neden olan dalkırana karşı üreticilerin dikkatli davranmaları, bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeleri, zararlı ile bulaşık olan bahçelerde zamanında mücadele yapmalarının ekonomik anlamda ürün kayıpları yaşanmaması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Giresun'da fındıkta dalkıran zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor
Giresun'da fındıkta dalkıran zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor

Ziraat Odası, Giresun, Haziran, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da fındıkta 'dalkıran' zararlısına karşı bahçelere tuzak kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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