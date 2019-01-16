Son Dakika Haberleri: Giresun'da Fırtına

Giresun'da Fırtına

1 saat önce

Giresun'da etkili olan şiddetli fırtına hasara yol açtı.

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Giresun'da etkili olan şiddetli fırtına hasara yol açtı.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gece 00.30 sıralarında Giresun'u etkisi altına alan fırtınanın, saatte 86 kilometre hıza kadar ulaştığı belirtildi.

Fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçtuğu kaydedilen açıklamada, kopan parçaların yol kenarlarında park halinde bulunan araçlara zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı yol kenarlarındaki ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediye İtfaiye Müdürlüğüne 24 ihbar geldi. Zor hava koşullarına rağmen ihbarlara müdahale edildi. Belediye ekipleri fırtınanın getirdiği yabancı cisimleri otoban ve şehir içi yollardan toplayarak yolları kullanıma açtılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:25 Kaynak: AA

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