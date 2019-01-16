Giresun'da Fırtına

Giresun'da etkili olan şiddetli fırtına hasara yol açtı.

Giresun'da etkili olan şiddetli fırtına hasara yol açtı.



Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gece 00.30 sıralarında Giresun'u etkisi altına alan fırtınanın, saatte 86 kilometre hıza kadar ulaştığı belirtildi.



Fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçtuğu kaydedilen açıklamada, kopan parçaların yol kenarlarında park halinde bulunan araçlara zarar verdiği ifade edildi.



Açıklamada, bazı yol kenarlarındaki ağaçlar ve elektrik direklerinin devrildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Belediye İtfaiye Müdürlüğüne 24 ihbar geldi. Zor hava koşullarına rağmen ihbarlara müdahale edildi. Belediye ekipleri fırtınanın getirdiği yabancı cisimleri otoban ve şehir içi yollardan toplayarak yolları kullanıma açtılar."

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